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Giriş Tarihi: 10.6.2021 14:28

Rus donanmasından dev tatbikat!

AA
Rus donanmasından dev tatbikat!

, 'nda tatbikata başladığını duyurdu. 20 savaş gemisi ve savaş uçaklarının katıldığı tatbikatın ne kadar süreceği henüz belirtilmedi.

, Rus ordusuna bağlı 'nın daimi olarak bulunduğu üsten 4 bin kilometre uzaklıkta, 'nda tatbikat başlattığını bildirdi.

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Bakanlıktan gazetecilere yapılan açıklamada, Pasifik Donanması'na bağlı birliklerin askeri komuta ve kontrol birimlerinin hazırlık planına uygun olarak gerçekleştirilen tatbikatın Pasifik Okyanusu'nun orta kesiminde gerçekleştirildiği belirtildi.

Donanmanın üs ve görev alanından yaklaşık 4 bin kilometre okyanusun ortasında, belirlenen bölgede konuşlandırıldığı aktarılan açıklamada, tatbikata 20 savaş gemisi, 20 insansız hava aracıyla Tu-142M3 model istihbarat uçakları ve Mig-31BM savaş uçaklarının katıldığı kaydedildi.

Tatbikatın ne kadar süreceği konusunda ise bilgi paylaşılmadı.

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Rus donanmasından dev tatbikat!
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