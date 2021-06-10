Rus donanmasından dev tatbikat!

Donanmanın üs ve görev alanından yaklaşık 4 bin kilometre okyanusun ortasında, belirlenen bölgede konuşlandırıldığı aktarılan açıklamada, tatbikata 20 savaş gemisi, 20 insansız hava aracıyla Tu-142M3 model istihbarat uçakları ve Mig-31BM savaş uçaklarının katıldığı kaydedildi.

Tatbikatın ne kadar süreceği konusunda ise bilgi paylaşılmadı.