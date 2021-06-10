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Giriş Tarihi: 10.6.2021

Tek doğumda 10 bebeği oldu

Tek doğumda 10 bebeği oldu
'nin Gauteng eyaletinde, tek doğumda 10 bebek dünyaya getiren Gosiame Thamara Sithole, rekorunu kırdı. 37 yaşındaki Gosiame Thamara Sithole, geçen ay Fas'ta 9 bebek doğuran Halimae Cisse'nin "tek doğumda en çok sayıda bebek dünyaya getiren anne" unvanının yeni sahibi oldu. Haberde, 7 erkek ve 3 kız dünyaya getiren rekortmen anne ile bebeklerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ayrıca Sithole çiftinin 6 yaşında ikiz kız çocuklarına sahip olduğu kaydedildi.
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Tek doğumda 10 bebeği oldu
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