Umman ve Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ölümler arttı

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 19 kişi yaşamını yitirdi, 1640 yeni vaka tespit edildi, 951 kişi de sağlığına kavuştu. Son verilerle toplam can kaybının 2 bin 467'ye, vaka sayısının 230 bin 219'a yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı 207 bin 795'e ulaştı.

SUUDİ ARABİSTAN'DA SON DURUM

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son bir günde Kovid-19'dan 16 kişinin daha hayatını kaybettiği, 1286 yeni vaka tespit edildiği, 982 kişinin ise iyileştiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı can kaybının 7 bin 519'a, vaka sayısının 462 bin 528'e, iyileşenlerin sayısının da 444 bin 792'ye ulaştığı kaydedildi.