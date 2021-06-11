AB üye ülkeler uyuşturucu ile mücadelede sınıfta kaldı

Türkiye tek başına uyuşturucu ile mücadelesi 27 Avrupa Birliği üye ülkelerin toplamını geçerek önemli bir başarıya imza attı. Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi'nin (EMCDDA) yayımladığı 2021 raporuna göre, Türkiye'de 2021 yılında ele geçirilen eroin miktarı diğer tüm birlik üyesi ülkeleri geçti.





Avrupa Birliği üyesi 27 ülke ile birlikte Norveç, İngiltere ve Türkiye'nin yer aldığı Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) 2021 raporu yayınlandı. Avrupa Birliği üye ülkelerinde yakalanan uyuşturucu miktarı Türkiye'nin yakaladığı uyuşturucu miktarının yanına yaklaşamazken terör ve suç örgütlerinin can damarını kesmiş oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından "Çocuklarımızı, kuzularımızı; Dicle'nin, Fırat'ın, Kızılırmak'ın kuzularını uyuşturucu çakallarına kaptırmayacağız" şekilde yazısı ile verileri paylaştı.





AB üyesi ülkelerde 2021 yılında yakalanan ortalama eroin miktarı 8 kilo 624 iken; Türkiye'de ise bu miktar 20 kilo 165 gram ele geçirildi. Aynı şekilde AB ülkelerinde Ectasy 5 milyar 444 bin 451 adet yakalanırken Türkiye'de 8 milyar 695 bin 605 adet ele geçirildi. AB üye ülkelerinde 3 milyar 686 bin 482 kök kenevir yakalanırken Türkiye'de 42 milyar 276 bin 694 adet ele geçirilirdi.





Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadelesi sayesinde uyuşturucu madde bağlantılı ölümlerde düşüşler görüldü. Uyuşturucu kullanımından dolayı 26 Avrupa ülkesinde bir milyon 15 kişi ölürken, Türkiye'de ise bir milyonda 6 kişi öldüğü ortaya çıktı.



Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi'nin (EMCDDA) yayımladığı 2021 raporuna göre, hayatında en az bir kere uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili kısma da yer verildi. 27 AB ülkesi ile İngiltere ve Norveç'i de kapsayan raporda, hayatında en az bir kere uyuşturucu kullanım oranı yüzde 28,9 iken Türkiye'de bu oranın yüzde 3,1 oranında çok düşük olduğu görüldü.