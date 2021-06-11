Arap Baharı farklı boyutlarıyla ele alındı

Orta Doğu'yu etkileyen "Arap Baharı" 10'uncu yılında düzenlenen panelde farklı boyutlarıyla ele alındı. Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı Siyaset Bilimi Bölümü tarafından "10. Yılında Arap Ayaklanmaları: Aktörler, Beklentiler ve Yeni Arayışlar" başlığı ile çevrimiçi bir panel gerçekleştirdi. Panele YDÜ Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur Köprülü'nün yanı sıra, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Meliha Benli Altunışık ve Prof. Dr. Özlem Tür konuşmacı olarak katıldı.

Panelde, bir yandan son 10 yılda Orta Doğu'da oluşan yeni güç dengesi ve bloklar irdelenirken diğer yandan da Suriye'de devam eden iç savaşın bölgeye ve Lübnan'a olan etkisi tartışıldı. Ayrıca ABD'nin Orta Doğu'ya yönelik dış politikası ve yeni ABD Başkanı Joe Biden Dönemi ile bu politikanın nasıl evrileceğine ilişkin değerlendirmeler de yapıldı. YDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Eyüpoğlu, öğrencilerin derslerde edindikleri kuramsal ve tarihsel arka planlarına destek olacak bu tür faaliyetlerin düzenlenmesinin önemine işaret ederek ilerleyen dönemde yeni seminerler de düzenleyeceklerini söyledi.

Doç. Dr. Nur Köprülü, Aralık 2010'da ilk kez Tunus'ta başlayan halk protestolarının çok kısa bir süre içerisinde neredeyse tüm Arap dünyasına yayılarak Mısır, Suriye, Libya, Yemen, Bahreyn, Ürdün ve Fas olmak üzere bölgede geniş yankı uyandırdığını ifade etti. Doç. Dr. Köprülü ayrıca, yapılan kamuoyu araştırmaları ışığında bölgedeki demokratikleşme taleplerinin hala canlılığını koruduğunu ve Arap Baharının henüz bitmediğini söyledi

Prof. Dr. Meliha Benli Altunışık ise, "Bölgesel güçler bir taraftan kendi etki alanlarını genişletmek için Arap Baharını fırsat olarak görürken öte yandan da diğer bölgesel güçlerin alanlarını genişletmelerini engellemek için de çaba gösterdiler" dedi.