İngiltere'de koronavirüs tedirginliği! Tam açılma planları yapılırken, her şey tersine döndü

DELTA VARYANTININ YÜZDE 60 DAHA BULAŞICI OLDUĞU BİLDİRİLDİ

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun (PHE) son yayımladığı araştırmada ilk olarak Hindistan'da görülen Kovid-19'un "Delta" varyantının, İngiltere varyantı olarak bilinen "Alfa" varyantından yüzde 60 daha bulaşıcı olduğu ve aşıya karşı daha dayanıklı olduğu bildirildi.