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Giriş Tarihi: 11.6.2021 20:57 Son Güncelleme: 11.6.2021 20:59

'de tedirginliği! Tam açılma planları yapılırken, her şey tersine döndü

AA
İngiltere'de koronavirüs tedirginliği! Tam açılma planları yapılırken, her şey tersine döndü

'den yayılan ve tüm dünyada görülen salgını henüz etkisini yitirmedi. Özellikle 'de son günlerde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, 21 Haziran'da uygulanması planlanan ve tüm Kovid-19 sınırlandırmaların kaldırılmasını amaçlayan gevşeme planının ertelenmesine yol açabilir.

Ülkede halk sağlığı yetkilileri, 21 Haziran'da son Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının "geriye gidişi durdurmak" için ertelenmesi gerektiği uyarısında bulundu.

SON 24 SAATTE 8 BİNDEN FAZLA VAKA TESPİT EDİLDİ

Yetkililer, tedbirlerin tamamen kaldırılmasının hastane başvurularında artış riski oluşturabileceği değerlendirmesinde bulundu. Ülkede son 24 saatte 8 bin 125 görülmesiyle 26 Şubat'tan bu yana en yüksek rakama ulaşıldı.

DELTA VARYANTININ YÜZDE 60 DAHA BULAŞICI OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Halk Sağlığı Kurumunun (PHE) son yayımladığı araştırmada ilk olarak Hindistan'da görülen Kovid-19'un "Delta" varyantının, İngiltere varyantı olarak bilinen "Alfa" varyantından yüzde 60 daha bulaşıcı olduğu ve aşıya karşı daha dayanıklı olduğu bildirildi.

Ülkede yeni Kovid-19 vakalarının yüzde 90'ından fazlasını Delta varyantı oluşturuyor.

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İngiltere'de koronavirüs tedirginliği! Tam açılma planları yapılırken, her şey tersine döndü
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