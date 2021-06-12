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Giriş Tarihi: 12.6.2021 14:49 Son Güncelleme: 12.6.2021 15:01

Başkanı muhabirlerini masadan kovdu

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
ABD Başkanı Joe Biden BBC muhabirlerini masadan kovdu

için ’nin kentine giden Başkanı ve eşi , tepki çeken bir olaya imza attı. Dün gündüz saatlerinde gerçekleşen görüşmelerin ardından konakladıkları otele dönen Biden çifti, yemek yemek için otelin restoranına indi. Oturmak istedikleri masada muhabirlerinin oturduğunu gören Biden çifti, korumalarına verdikleri emirle adeta bir skandala imza attı.

Dünya liderlerinin bir araya geldiği , 'nin kentinde devam ediyor. Zirve kapsamında bir dizi görüşme gerçekleşirken, Başkanı 'ın karıştığı bir olay, dünya basınında oldukça ses getirdi.

İSTEDİĞİ MASA DOLU OLUNCA...

Dün gerçekleştirdiği görüşmeler sonrası konakladığı Tregenna Castle Hotel'e dönen Joe Biden ve eşi , akşam yemeği yemek üzere bahçe katında bulunan restorana indi.

Restoranda eşi Jill Biden ile baş başa kalmak isteyen 'nı, masada oturan iki muhabiri hedef aldı. basınında yer alan haberlere göre restoranda bulunan muhabirleri ve , Biden çiftinin korumaları tarafından uyarıldı. Masalarını boşaltmaları "rica edilen" iki muhabir, adeta restorandan kovuldu.

Korumalar ve otel personeli tarafından masaları boşalt6ılan muhabirlerin o anlarında yakınlarda bulunan Joe Biden, durumu gülümseyerek izledi.

ABD Başkanı Biden'in BBC muhabiri ve ekibini masadan kovarak uzaklaştırdığı anlar kamerada

Masadan kaldırıldığı sırada kendisini izleyen Biden'la konuşan BBC muhabirinin eşyalarını toplayarak gittiği o anlar, sosyal medyada viral oldu.

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ABD Başkanı Joe Biden BBC muhabirlerini masadan kovdu
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