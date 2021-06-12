ABD Başkanı Joe Biden BBC muhabirlerini masadan kovdu

Dünya liderlerinin bir araya geldiği G7 Zirvesi, İngiltere'nin Cornwall kentinde devam ediyor. Zirve kapsamında bir dizi görüşme gerçekleşirken, ABD Başkanı Joe Biden'ın karıştığı bir olay, dünya basınında oldukça ses getirdi.
İSTEDİĞİ MASA DOLU OLUNCA...
Dün gerçekleştirdiği görüşmeler sonrası konakladığı Tregenna Castle Hotel'e dönen Joe Biden ve eşi Jill Biden, akşam yemeği yemek üzere bahçe katında bulunan restorana indi.
Restoranda eşi Jill Biden ile baş başa kalmak isteyen ABD Başkanı'nı, masada oturan iki muhabiri hedef aldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre restoranda bulunan BBC muhabirleri Jon Sopel ve Morgan Gisholt Minard, Biden çiftinin korumaları tarafından uyarıldı. Masalarını boşaltmaları "rica edilen" iki muhabir, adeta restorandan kovuldu.
Korumalar ve otel personeli tarafından masaları boşalt6ılan muhabirlerin o anlarında yakınlarda bulunan Joe Biden, durumu gülümseyerek izledi.
ABD Başkanı Biden'in BBC muhabiri ve ekibini masadan kovarak uzaklaştırdığı anlar kamerada
Masadan kaldırıldığı sırada kendisini izleyen Biden'la konuşan BBC muhabirinin eşyalarını toplayarak gittiği o anlar, sosyal medyada viral oldu.