Çin’de ikinci virüs bulundu

Yarasalarda, genetik olarak Kovid-19'a benzer ikinci bir virüs bulundu. Shandong Üniversitesi uzmanları 24 yeni koronavirüs genomu topladı.Bugüne dek 2 milyar 300 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.Belirli hastalıkları olan 12 yaş üstü çocuklara BioNTech uygulanabilir" kararı çıktı.Yoksul ülkelere 1 milyar doz aşı bağışı açıklandı.4 bin 475 yeni vaka.11 bin 699 yeni vaka.Hindistan'da görülen Delta varyantının, Alfa varyantından yüzde 60 daha bulaşıcı ve aşıya karşı daha dayanıklı olduğu bildirildi.