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Giriş Tarihi: 12.6.2021

’de ikinci virüs bulundu

Çin’de ikinci virüs bulundu
Çin: Yarasalarda, genetik olarak Kovid-19'a benzer ikinci bir virüs bulundu. Shandong Üniversitesi uzmanları 24 yeni koronavirüs genomu topladı.
DSÖ: Bugüne dek 2 milyar 300 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.
Almanya: "Belirli hastalıkları olan 12 yaş üstü çocuklara BioNTech uygulanabilir" kararı çıktı.
G7: Yoksul ülkelere 1 milyar doz aşı bağışı açıklandı.
Fransa: 4 bin 475 yeni vaka.
Rusya: 11 bin 699 yeni vaka.
İngiltere: Hindistan'da görülen Delta varyantının, Alfa varyantından yüzde 60 daha bulaşıcı ve aşıya karşı daha dayanıklı olduğu bildirildi.
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Çin’de ikinci virüs bulundu
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