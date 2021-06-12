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Giriş Tarihi: 12.6.2021 12:44

’de kimyasal sızıntı alarmı! 8 kişi hayatını kaybetti

İHA
Çin’de kimyasal sızıntı alarmı! 8 kişi hayatını kaybetti

'in güneybatı bölgesinde bulunan kentinde kimyasal sızıntı paniği yaşanıyor. Bir fabrikada zehirli kimyasal maddenin sızıntısı sonucu 8 kişi hayatını kaybederken 3 kişinin de yaralandığı açıklandı.

'in güneybatısındaki kentindeki bir fabrikada zehirli kimyasal faciası yaşandı. Kimyasal işleme tesisindeki bir araçtan metil format sevkiyatının yapıldığı sırada sızıntı meydana geldiği belirtildi.

8 KİŞİ ZEHİRLENEREK CAN VERDİ

Yaşanan olayda 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Metil format, çeşitli kimyasal işlemlerde ve böcek ilacı olarak kullanılıyor. Cilt tahrişine neden olan madde, yutulduğunda ya da solunduğunda toksik etki oluşturabiliyor.

Çin ekonomisinde önemli bir yere sahip olan kimyasallar, ülkede sık sık ölümcül kazalara yol açıyor. 2019'da Çin'in doğusundaki bir fabrikada kimyasallardan kaynaklanan endüstriyel kaza sonu 78 kişi hayatını kaybetmişti.

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Çin’de kimyasal sızıntı alarmı! 8 kişi hayatını kaybetti
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