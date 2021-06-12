Çin’de kimyasal sızıntı alarmı! 8 kişi hayatını kaybetti

Çin'in güneybatısındaki Guiyang kentindeki bir fabrikada zehirli kimyasal faciası yaşandı. Kimyasal işleme tesisindeki bir araçtan metil format sevkiyatının yapıldığı sırada sızıntı meydana geldiği belirtildi.

8 KİŞİ ZEHİRLENEREK CAN VERDİ

Yaşanan olayda 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Metil format, çeşitli kimyasal işlemlerde ve böcek ilacı olarak kullanılıyor. Cilt tahrişine neden olan madde, yutulduğunda ya da solunduğunda toksik etki oluşturabiliyor.