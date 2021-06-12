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Giriş Tarihi: 12.6.2021 09:34 Son Güncelleme: 12.6.2021 09:37

’da partisine gazlı müdahale

AA
Fransa’da koronavirüs partisine gazlı müdahale

’nın başkenti ’in en ünlü meydanlarından biri, dün gece saatlerinde kalabalık bir partiye sahne oldu. Sosyal medyadan örgütlenerek parti yapmak için buluşan gençler, maske ve sosyal mesafe kurallarına meydan okuyarak çılgınca eğlendi. Kalabalık, polis tarafından göz yaşartıcı gaz kullanılarak dağıtıldı.

'nın başkenti 'te binlerce kişi, sosyal medya üzerinden örgütlenerek parti yaptı. Polis, sokağa çıkma yasağının başladığı 23.00'ten itibaren göz yaşartıcı gaz kullanarak parti yapan gençleri dağıttı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TOPLANDILAR

Sosyal medyada, 2012'de çekilen bir filme ithafla ProjetX etiketi üzerinden örgütlenen çoğunluğu genç binlerce kişi, Paris'in 7. bölgesindeki Invalides meydanında toplandı.

Polis, yeni tip salgınına rağmen maske takmayan gençlere, sokağa çıkma yasağının başladığı 23.00'ten itibaren göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti.

Gençler, polise ellerindeki cisimleri atarak karşılık verdi.

Kısa süre içerinde meydanı boşaltan polislerin, görüntü almalarını engellemek için basın mensuplarına fener tutması dikkati çekti.

Paris'te binlerce gencin katıldığı skandal partiyi polis göz yaşartıcı gazla dağıttı

Fransa'da Danıştay, İçişleri Bakanlığınca eylül ayında yayımlanan ve ülke genelindeki protestolarda kolluk kuvvetlerinin yetkilerini düzenleyen genelgenin basın mensuplarını kısıtlayan 3 maddesini iptal etmişti.

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Fransa’da koronavirüs partisine gazlı müdahale
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