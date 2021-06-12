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Giriş Tarihi: 12.6.2021 17:00

G7 Zirvesi’nde lider buluşmaları devam ediyor: ve Johnson’dan açıklaması

İHA
G7 Zirvesi’nde lider buluşmaları devam ediyor: Macron ve Johnson’dan Brexit açıklaması

’nin kentinde devam eden G7 Zirvesi, birbirinden kritik konulara ev sahipliği yapıyor. Son olarak Fransa Cumhurbaşkanı ile İngiltere Başbakanı ’ın gerçekleştirdiği görüşmede anlaşması yeniden gündeme geldi.

'nin güneybatısında bulunan 'da G7 Zirvesi kapsamında için bir araya gelen liderler, ikili görüşmelerini sürdürüyor. İngiltere Başbakanı ve Fransa Cumhurbaşkanı , Cornwall'daki Carbis Koyu'nda görüşme gerçekleştirdi.

"İLİŞKİMİZİ SIFIRLAMALIYIZ"

görüşmede, İngiltere'nin AB ile imzaladığı anlaşmasına sadık kaldığı sürece İngiltere-Fransa ilişkilerini yeniden şekillendirilebileceğini ifade etti.

Diplomatik kaynaklara göre Macron, Johnson'a iki ülkenin ortak çıkarları olduğunu, ancak Johnson'ın konusundaki sözünü tutması halinde ortak çıkarların gelişebileceğini belirtti. Ayrıca Macron'un Boris Johnson'a, Fransız-İngiliz ilişkisinin sıfırlanması gerektiğini söylediği belirtildi.

da Fransa ve İngiltere'nin birçok küresel konuda ortak bir vizyon ve ortak çıkarları paylaştığını, "transatlantik politikaya ortak bir yaklaşımı olduğunu" vurguladı.

İngiltere'nin geçtiğimiz yıl AB'den ayrılmasından bu yana AB ve özellikle Fransa ile ilişkiler soğurken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron İngiltere'nin Brexit anlaşmasının bazı şartlarını yerine getirmeyi reddetmesine tepki göstermişti.

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G7 Zirvesi’nde lider buluşmaları devam ediyor: Macron ve Johnson’dan Brexit açıklaması
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