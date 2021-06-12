G7 Zirvesi’nde lider buluşmaları devam ediyor: Macron ve Johnson’dan Brexit açıklaması

Elysee Sarayı da Fransa ve İngiltere'nin birçok küresel konuda ortak bir vizyon ve ortak çıkarları paylaştığını, "transatlantik politikaya ortak bir yaklaşımı olduğunu" vurguladı.

İngiltere'nin geçtiğimiz yıl AB'den ayrılmasından bu yana AB ve özellikle Fransa ile ilişkiler soğurken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron İngiltere'nin Brexit anlaşmasının bazı şartlarını yerine getirmeyi reddetmesine tepki göstermişti.