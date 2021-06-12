İtalya'da son 24 saatte bin 723 yeni vaka tespit edildi

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da, günlük vaka sayısı 5 binin altında seyretmeye devam ediyor.

BİN 723 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 212 bin 966 koronavirüs testi yapıldığı ve bin 723 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 243 bin 482'ye ulaştığı kaydedildi.

52 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 52 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 126 bin 976'ya yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 4 bin 500 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hasta sayısının 162 bin 409 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısı ise 23 kişi azalarak 574'e geriledi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

İtalya'da bugüne kadar 41 milyon 310 bin 662 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, 13 milyon 872 bin 344 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.