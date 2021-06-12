Japonya’da kilolu insanlar 'kiralanacak': Sıra dışı hizmet ilgi uyandırdı

Arkadaştan, sahte aile üyelerine, orta yaşlı insandan yemeğe çıkacak partnere kadar birçok kiralama seçeneğinin yaygın olduğu Japonya'da büyük beden giyim sektöründe faaliyet gösteren bir firma, sıra dışı bir hizmete imza attı.

SAATİ 150 LİRA

Adı Japoncada kullanılan debu (kilolu) ve kariru (kiralık) kelimelerinin birleşiminden meydana gelen "Debucari" adlı hizmeti hayata geçiren firma, "kilolu insan" kiralamaya başladı. "Japonya'da 100 kilogramın üzerinde bir ağırlığa ulaşmak beceri ister" mottosuyla yola çıkan firmadan yapılan açıklamada, söz konusu hizmet ile kilolu olmanın olumsuz bir imaja sahip olduğu ön yargısının yıkılmasının hedeflendiği belirtildi.