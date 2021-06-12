Kırıkkale'de sel felaketi: Çok sayıda ev ve iş yeri hasar gördü

Yaşanan felaketin ardından hiç zaman kaybetmeden çalışmalara başladıklarını belirten Çerikli Belediye Başkanı Nuh Şahin, ev ve iş yerlerinin hasar gördüğünü kaydetti. Şahin, "Bir anda şiddetli bir yağmur yağdı. 10-15 dakika şiddetli yağmurdan sonra bir anda bizim buraya gelen tüm dereler, taşkın sahalar doldu. Toprak suya doyduğu için tüm sular derelere doldu. Benim duyduğum, büyüklerimizin söylediği; böyle bir taşkın olmamış. Daha önce de oldu ama ben de bu denli görmedim. Bugün tüm dereler aynı anda taştı. Biz de anlam veremedik ama bu doğal afet, buna yapacak bir şey yok. Bir anda bütün dereler taşınca, bölgemizdeki dere kenarında ve dere boyuna yakın olan yerler ve bu bölgelere uzak bölgeler de taşkından dolayı evler hasar gördü, iş yerleri sularla doldu. Çok şükür can kaybımız yok, birkaç yerde hayvan telefleri meydana geldi" dedi.

"30 EV, 12 İŞYERİNDE HASAR OLDU"

Hasar tespit çalışmalarının da sürdüğünü bildiren Başkan Şahin, "Olay başlar başlamaz biz buradaydık. Valimiz, kaymakamımız, AFAD, özel idare ve diğer tüm kurumlar hepsi tüm ekipman ve personelleriyle anında olaya müdahale ettik. Şuan yaraları sarmaya çalışıyoruz. Çamur ve su baskınlarını vidanjörlerle çekiyoruz. İnşallah yaralarımızı kısa sürede saracağız. Kesin olmamakla beraber ilk tespitlerimize göre; 30 ev ve 12 işyerinde sel baskını sonucu hasar meydana geldi. Hasar gören hemen hemen tüm ev ve işyerlerine ekiplerimiz müdahale ediyor ve çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"KARŞISINA ZOR DURDUK"



İş yeri sahiplerinden Birol Altınok da, "Derenin taşması sonucunda, dükkanlarımız sele 3-4 metre mesafede ancak 4 metre boyunda sel geldi. Tüm dükkanlarımızı, gübre depolarımızı, 35-40 ton arpamızı götürdü. Çok şükür Allah'ın dediği olur, yapacak bir şey yok. Sel geldiği zaman alacak hiçbir önlemimiz yoktu. 4 metre boyutunda sel geldi. Bunun karşında da zor durduk. Zaten dükkanlara da birer metre su bastı. Bütün elektronik eşyalarımız yandı" diye konuştu.