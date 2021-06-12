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Giriş Tarihi: 12.6.2021 10:01

Kremlin’den kritik Biden-Putin açıklaması!

İHA
Kremlin’den kritik Biden-Putin açıklaması!

Gerilimli ilişkileriyle bilinen ve liderleri, 16 Haziran’da ’de bir araya gelecek. Önemli konuların ele alınmasının beklendiği görüşmeye ilişkin açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, gazetecilere verdiği demeçte Biden-Putin görüşmesine ilişkin konuştu. Peskov, ikilinin ortaç açıklama yapmayacağını duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Devlet Başkanı ile Başkanı arasında 16 Haziran'da 'nin kentinde gerçekleştirilecek görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesinin planlanmadığı duyurdu.

"PUTİN HER TÜRLÜ TEKLİFE AÇIK"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşecek ikili görüşme sonrasına ilişkin Kremlin'den, ortak basın toplantısı düzenlenmesinin planlanmadığı açıklaması geldi

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ABD basınına yaptığı açıklamada, Cenevre'de Putin ile Biden arasında gerçekleşecek görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenlenmesinin planlanmadığını belirterek, "ABD'li meslektaşlarımızdan böyle bir ihtimal duyduk, fakat bu konu halen kesinleşmedi. Başkan Putin en başından beri her türlü alternatife açık" dedi.

Yaptığı açıklamada, Putin ile Biden görüşmesinin nedenlerini de değinen Peskov, Putin'in Cenevre'ye sadece Biden ile aynı platformda görünmek için değil, ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin zayıf durumun bir zirveyi gerektirmesi nedeniyle gideceğini belirtti.

Peskov, "Putin'in Cenevre'ye gitmesinin asıl sebebi, 2 ülke arasındaki ilişkilerin kötü durumudur ve iki ülke arasında bir zirve gerektiren bu ilişkinin kritik bir seviyesidir. Çünkü bu, diyaloğumuzun daha fazla bozulmasını önlemenin tek yolu" ifadelerini kullandı.

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Kremlin’den kritik Biden-Putin açıklaması!
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