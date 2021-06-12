Kremlin’den kritik Biden-Putin açıklaması!

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilecek görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesinin planlanmadığı duyurdu.
"PUTİN HER TÜRLÜ TEKLİFE AÇIK"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşecek ikili görüşme sonrasına ilişkin Kremlin'den, ortak basın toplantısı düzenlenmesinin planlanmadığı açıklaması geldi
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ABD basınına yaptığı açıklamada, Cenevre'de Putin ile Biden arasında gerçekleşecek görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenlenmesinin planlanmadığını belirterek, "ABD'li meslektaşlarımızdan böyle bir ihtimal duyduk, fakat bu konu halen kesinleşmedi. Başkan Putin en başından beri her türlü alternatife açık" dedi.
Yaptığı açıklamada, Putin ile Biden görüşmesinin nedenlerini de değinen Peskov, Putin'in Cenevre'ye sadece Biden ile aynı platformda görünmek için değil, ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin zayıf durumun bir zirveyi gerektirmesi nedeniyle gideceğini belirtti.