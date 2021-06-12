Kremlin’den kritik Biden-Putin açıklaması!

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ABD basınına yaptığı açıklamada, Cenevre'de Putin ile Biden arasında gerçekleşecek görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenlenmesinin planlanmadığını belirterek, "ABD'li meslektaşlarımızdan böyle bir ihtimal duyduk, fakat bu konu halen kesinleşmedi. Başkan Putin en başından beri her türlü alternatife açık" dedi.