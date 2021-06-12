Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Papa’dan cinsel istismar itirafı: Başka yol yok
Giriş Tarihi: 12.6.2021 17:17

Papa’dan cinsel istismar itirafı: Başka yol yok

AA
Papa’dan cinsel istismar itirafı: Başka yol yok

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Devlet Başkanı , kiliselerin cinsel istismar olayları nedeniyle krizde olduğunu belirtti.

Fransız gazetesinin haberine göre Papa, istifasını kabul etmediği 'nın Başpiskoposu Kardinal Reinhard Marx'a 10 Haziran tarihli 3 sayfalık mektup gönderdi.

Papa, mektubunda, herkesin kiliselerdeki cinsel istismar olaylarını reddettiği ancak bunları kabul etmekten başka yol olmadığını belirtti.

"HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAK"

Bu suçlar karşısında kayıtsız kalınamayacağını aktaran Papa, Marx'a hitaben, "Kriz sürecinden geçtiğini söylüyorsun. Bu süreçten sadece sen geçmiyorsun. Kiliseler, cinsel istismar olayları yüzünden krizde. Bugün kiliseler bu krizi üstlenmeden ileriye doğru gidemez." ifadesini kullandı.

Papa, her piskoposun bu konuda sorumluluğunu üstlenmesi ve yapması gerekenler üzerinde düşünmesi gerektiğini vurguladı.

Cinsel istismar olayları karşısında kiliselerin reforme edilmesi gerektiğini ifade eden Papa, bu krizi kabul etmemenin tehlike oluşturacağını dile getirdi.

Papa, kilisenin çocuklara yönelik cinsel istismar skandallarının ortaya çıkmasının ardından istifasını sunan Almanya'nın Münih Başpiskoposu Kardinal Reinhard Marx'ın bu isteğini kabul etmemişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Papa’dan cinsel istismar itirafı: Başka yol yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA