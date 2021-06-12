‘PKK, Avrupa vatandaşlarıyla bölgeyi istikrarsızlaştıracak’

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY
), terör örgütü PKK'nın Avrupa vatandaşları üzerinden bölgede istikrarsızlık planladığı açıklamasında bulundu. IKBY İçişleri Bakanlığı, son dönemde Peşmerge güçlerine yönelik birçok saldırıda bulunan PKK'nın IKBY'ye karşı planlarına ilişkin açıklama yayınladı. Açıklamada, terör örgütü PKK'nın her zaman IKBY'nin içişlerine müdahale etmeye ve istikrarsızlık oluşturmaya çalıştığı belirtildi. Ayrıca örgütün, bölgeye karşı planlarının bir parçası olarak, içeriden bir elin desteğiyle "Barış ve Özgürlük Grubu
" adı altında birçok Avrupa vatandaşını bölgenin istikrarını bozmak için bir araç olarak kullanmak üzere IKBY'ye gönderdiğinin altı çizildi.