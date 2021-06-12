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Giriş Tarihi: 12.6.2021 13:19 Son Güncelleme: 12.6.2021 13:40

Son Dakika: 'dan hac kararı! Sadece vatandaşlarına izin verecek

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son Dakika: Suudi Arabistan'dan hac kararı! Sadece vatandaşlarına izin verecek

Son dakika haberi... Reuters haber ajansının geçtiği son dakika haberine göre bu  yıl sadece vatandaşlarına ve ülkede yaşayanlara hac izni verecek.

salgını nedeniyle geçtiğimiz sene yalnızca ülke içindeki ve sınırlı sayıdaki hacı adayını kabul eden 'dan, yeni hac kararı geldi.

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tarafından yapılan açıklamaya göre hac vazifesi, hacı adaylarının sağlık ve güvenliğini koruyacak özel önlemler altında düzenlenecekken, hac vazifesi Suudi Arabistan vatandaşları ve ülkede yaşayanlarla sınırlı kaldı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle yabancı hacı adaylarını kabul etmeyecek olan Suudi Arabistan, ülke sınırları içinde yaşayan 60 bin hacı adayına ziyaret izni verecek.

Devlet Suudi Basın Ajansı'nın bildirdiğine göre, Müslümanların 'ye hac ziyaretini yöneten bakanlık, yalnızca aşılanmış 18 ila 65 yaş arasındaki kişilerin hac ziyaretine katılabileceğini söyledi.

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Son Dakika: Suudi Arabistan'dan hac kararı! Sadece vatandaşlarına izin verecek
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