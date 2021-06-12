Son Dakika: Suudi Arabistan'dan hac kararı! Sadece vatandaşlarına izin verecek

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz sene yalnızca ülke içindeki ve sınırlı sayıdaki hacı adayını kabul eden Suudi Arabistan'dan, yeni hac kararı geldi.
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Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre hac vazifesi, hacı adaylarının sağlık ve güvenliğini koruyacak özel önlemler altında düzenlenecekken, hac vazifesi Suudi Arabistan vatandaşları ve ülkede yaşayanlarla sınırlı kaldı.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle yabancı hacı adaylarını kabul etmeyecek olan Suudi Arabistan, ülke sınırları içinde yaşayan 60 bin hacı adayına ziyaret izni verecek.
Devlet Suudi Basın Ajansı'nın bildirdiğine göre, Müslümanların Mekke'ye hac ziyaretini yöneten bakanlık, yalnızca aşılanmış 18 ila 65 yaş arasındaki kişilerin hac ziyaretine katılabileceğini söyledi.