Son Dakika: Suudi Arabistan'dan hac kararı! Sadece vatandaşlarına izin verecek

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz sene yalnızca ülke içindeki ve sınırlı sayıdaki hacı adayını kabul eden Suudi Arabistan'dan, yeni hac kararı geldi.

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Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre hac vazifesi, hacı adaylarının sağlık ve güvenliğini koruyacak özel önlemler altında düzenlenecekken, hac vazifesi Suudi Arabistan vatandaşları ve ülkede yaşayanlarla sınırlı kaldı.