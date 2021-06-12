Türk heyetinden Libya’ya kritik ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Belçika'daki NATO Zirvesi öncesinde üst düzey bir heyet Libya
'yı ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
başkanlığındaki heyette, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler
, MİT Başkanı Hakan Fidan
, İletişim Başkanı Fahrettin Altun
ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
yer alacak. Günübirlik ziyarette, heyetin, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el- Menfi ile de görüşmesi bekleniyor.