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Giriş Tarihi: 12.6.2021

Türk heyetinden ’ya kritik ziyaret

ANKARA
Türk heyetinden Libya’ya kritik ziyaret
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Belçika'daki NATO Zirvesi öncesinde üst düzey bir heyet 'yı ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı başkanlığındaki heyette, Milli Savunma Bakanı , İçişleri Bakanı , Genelkurmay Başkanı , MİT Başkanı , İletişim Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü yer alacak. Günübirlik ziyarette, heyetin, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el- Menfi ile de görüşmesi bekleniyor.
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Türk heyetinden Libya’ya kritik ziyaret
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