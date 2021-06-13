Avrupa Konseyi Yunanistan’ı uyardı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Yunanistan
'ı Batı Trakya
Türk azınlığına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
'nin (AİHM) kararlarının uygulanması ve örgütlenme özgürlüğüyle ilgili davaların derhal karara bağlanması konusunda bir kez daha uyardı. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nden yapılan açıklamada, AİHM kararlarını denetlemek üzere Fransa'nın Strasbourg kentinde 7-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen toplantıda Batı Trakya Türk toplumuna ait derneklerle ilgili "Bekir Usta davaları grubunun" yeniden incelendiği belirtilerek, Yunan makamlarının Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına karşı mahkûm edildiği davalarda alınan kararları uygulamadığı, derneklerin tescil ve kayıtları ile ilgili olumsuz kararların AİHM kararları doğrultusunda tekrar incelenmesi yönündeki taleplerin ilkelere aykırı şekilde yerel mahkemelerce reddedildiği kaydedildi.
"Bakanlar Komitesi, Yunanistan'ı uzun süredir devam eden örgütlenme özgürlüğü davalarını çözmeye şiddetle çağırıyor" ifadesine yer verildi.
DERİN ENDİŞE YİNELENDİ
Açıklamada, Yunanistan'ın AİHM hükümlerine uyma yükümlülüğünün bulunduğu vurgulandı. "Bakanlar Komitesi, bu hafta kabul edilen geçici kararda, başvuranların şikayetlerinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ilgili kararlarından 13 yıl sonra, Yunan mahkemeleri tarafından esasına göre yeniden incelenmediği konusundaki derin endişesini yinelemiştir. Komite, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyma yükümlülüğünün, iç hukuku yorumlarken yerel mahkemeler için de geçerli olduğunun altını çizdi" değerlendirmesinde bulunuldu.
DERNEKLERİ KAPATTILAR
Yunanistan'ın, Batı Trakya Türk azınlığınca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurulan davalarda mahkûm edildiği kararları 13 yılı aşkın süredir uygulamaması azınlık temsilcileri tarafından da tepkiye neden oluyor. Yunanistan, Batı Trakya'daki Türk azınlık tarafından kurulan bazı dernekleri, Türklerin etnik azınlık olduğu görüşünü savunmak amacıyla kurulduğu iddiasıyla faaliyetlerine izin vermemiş ve kapatmıştı.