Fransa'da Kovid-19 pandemisi: Son 24 saatte 2 bin 855 yeni vaka tespit edildi

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Fransa'da, vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

2 BİN 855 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 2 bin 855 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 740 bin 665'e ulaştığı bildirildi.

13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte 13 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 110 bin 390'a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 2 bin 106'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 12 bin 480 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 44 milyon 281 bin 785 kişi Kovid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 30 milyon 252 bin 980'ine tek doz, 14 milyon 28 bin 805'ine ise iki doz aşı yapıldı.