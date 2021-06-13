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Giriş Tarihi: 14.6.2021 01:19

İsrailliler 'nun gidişini kutladı

AA
İsrailliler Netanyahu'nun gidişini kutladı

İsrailliler, 12 yılı aşkın süredir aralıksız başbakanlık yapan döneminin sonra ermesini kutladı

Binlerce İsrailli, Gelecek Var ve Yamina partilerinin öncülüğünde kurulan koalisyonun Mecliste güven oyu almasının ardından 'deki Rabin Meydanı'nda toplandı.



bayrakları taşıyan kalabalık, sık sık "Bu ülke bizim, gitti", "Netanyahu hapse" sloganları attı.



Kutlamanın yapıldığı alana Netanyahu'nun fotoğrafı asılı "suç bakanı" yazılı pankart da asıldı.



Rabin Meydanı'nda kutlama yapan İsrailliler, daha sonra Tel Aviv'de Habima Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.



Meydana ulaşan İsrailliler gece geç saatlere kadar burada da kutlamalarına devam etti.



İsrail'de Gelecek Var lideri ve Yamina lideri öncülüğünde kurulan koalisyon hükümeti, dün akşam Mecliste yapılan oylamada güven oyu almıştı.

Lapid-Bennett koalisyonunun güven oyu almasıyla Netanyahu 12 yıl aralıksız elinde tuttuğu başbakanlık koltuğunu kaybetmişti.

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İsrailliler Netanyahu'nun gidişini kutladı
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