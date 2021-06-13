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Giriş Tarihi: 13.6.2021 19:27 Son Güncelleme: 13.6.2021 19:28

'da parkta : 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

İHA
İtalya'da parkta silahlı saldırı: 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

'nın şehrinde bir parkta düzenlenen silahlı saldırıda 2'is çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi. Saldırgan henüz yakalanmazken operasyonun devam ettiği belirtildi.

'nın bölgesindeki Ardea ilçesinde 34 yaşlarında kimliği henüz açıklanmayan silahlı saldırgan bir parkta etrafa ateş açtı. Saldırıda yaralanan bir kişi olay yerinde ölürken, biri 5 diğeri 10 yaşındaki iki çocuk kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

SALDIRGAN HENÜZ YAKALANAMADI

Saldırının ardından kaçmayı başaran saldırgan, evinde barikat kurdu. Polis saldırganın evinin etrafını sardı. Saldırgan henüz yakalanmazken operasyonun devam ettiği belirtildi.

Ardea belediye başkanı Mario Savarese yaptığı açıklamada, "Görünüşe göre her şey anlamsız bir tartışmadan kaynaklanıyor. Olay yerindeyim. Durum şu anda polisin kontrolünde. Yaşananlar beni çok üzdü. Gerekli tüm bilgileri aldım. Umarım fail en kısa sürede ele geçirilir" açıklaması yaptı. Savarese, saldırgan ile hayatlarını kaybedenlerin herhangi bir bağlantısının bulunmadığını söyledi.

TACİZ VE HAKARET GİBİ OLAYLARA DA KARIŞMIŞ

Yerel basın saldırganın psikolojik rahatsızlığı olduğunu ve yaşadığı bölgede taciz ve hakaret gibi olaylara karıştığını yazdı.

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İtalya'da parkta silahlı saldırı: 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti
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