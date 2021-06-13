İtalya'da parkta silahlı saldırı: 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

Ardea belediye başkanı Mario Savarese yaptığı açıklamada, "Görünüşe göre her şey anlamsız bir tartışmadan kaynaklanıyor. Olay yerindeyim. Durum şu anda polisin kontrolünde. Yaşananlar beni çok üzdü. Gerekli tüm bilgileri aldım. Umarım fail en kısa sürede ele geçirilir" açıklaması yaptı. Savarese, saldırgan ile hayatlarını kaybedenlerin herhangi bir bağlantısının bulunmadığını söyledi.

TACİZ VE HAKARET GİBİ OLAYLARA DA KARIŞMIŞ

Yerel basın saldırganın psikolojik rahatsızlığı olduğunu ve yaşadığı bölgede taciz ve hakaret gibi olaylara karıştığını yazdı.