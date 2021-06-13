İtalya’da son 24 saatte Kovid-19'dan 26 can kaybı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da, günlük vaka sayısı 2 binin altında seyrediyor.

BİN 390 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 134 bin 136 koronavirüs testi yapıldığı ve bin 390 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 244 bin 872'ye ulaştığı kaydedildi.

26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 26 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 2'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 3 bin 460 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hasta sayısının 160 bin 313 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısı ise 9 kişi azalarak 565'e geriledi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

İtalya'da bugüne kadar 41 milyon 984 bin 164 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, 14 milyon 19 bin 80 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.