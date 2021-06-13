Jeff Bezos'la uzay yolculuğu için 28 milyon dolar ödedi!

Blue Origin'in adını sıklıkla duyuyoruz. Şirket geliştirdiği roketlerle birçok kez gündeme geldi. Diğer yandan Blue Origin büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. 20 Temmuz'da uzay yolculuğu gerçekleşecek. Şirket, uzay seyahatindeki boş bir koltuğu çevrim içi açık artırmayla satışa sundu.

Şirket, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Bezos ve kardeşinin yer alacağı uzay yolculuğunda bir koltuğu 28 milyon dolara sattıklarını duyurdu.