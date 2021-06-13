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Giriş Tarihi: 13.6.2021 10:58 Son Güncelleme: 13.6.2021 11:00

'la uzay yolculuğu için 28 milyon dolar ödedi!

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Jeff Bezos'la uzay yolculuğu için 28 milyon dolar ödedi!

'un kurucusu 'un adında başka bir şirketi daha var. Blue Origin, uzay yolculuğu ve taşımacılığı için roketler geliştiriyor. ile aralarında büyük bir yarış var. Şirketin ana amaçlarından biri de uzay turizmi. yakın zamanda Blue Origin'le uzay yolculuğuna hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre Jeff Bezos'un yanındaki koltuk 28 milyon dolara satıldı.

'in adını sıklıkla duyuyoruz. Şirket geliştirdiği roketlerle birçok kez gündeme geldi. Diğer yandan Blue Origin büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. 20 Temmuz'da uzay yolculuğu gerçekleşecek. Şirket, uzay seyahatindeki boş bir koltuğu çevrim içi açık artırmayla satışa sundu.

Şirket, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ve kardeşinin yer alacağı uzay yolculuğunda bir koltuğu 28 milyon dolara sattıklarını duyurdu.

Koltuk için açık artırmaya 159 ülkeden 7 bin kişi katıldı. İlk kez uzaya insan taşıyacak Blue Origin, koltuğu alan kişinin adını açıklamadı.

'taki 'nden yapılacak 11 dakikalık yolculukta 6 yolcunun yer alacağı belirtiliyor.

Daha önce 16 kez otomatikleştirilmiş uçuş gerçekleştiren şirket, ilk kez uzaya insan taşıyacak.

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Jeff Bezos'la uzay yolculuğu için 28 milyon dolar ödedi!
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