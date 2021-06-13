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Giriş Tarihi: 13.6.2021

Kalın-Sullivan görüşmesinde stratejik işbirliği vurgusu

Kalın-Sullivan görüşmesinde stratejik işbirliği vurgusu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , Ulusal Güvenlik Danışmanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler, başta Afganistan, Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs olmak üzere bölgesel gelişmeler değerlendirildi. Erdoğan-Biden arasında yapılacak ikili görüşmenin detayları ve ele alınacak konular görüşüldü. Açıklamaya göre, köklü bir geçmişe sahip iki NATO müttefiki olan Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin olumlu gündemle ilerletilmesi ve stratejik işbirliğine odaklanılması gerektiğine vurgu yapıldı. Türkiye-ABD ilişkilerini ilgilendiren tüm konuların karşılıklı çıkar ve saygı anlayışıyla ele alınması gerektiği hususunda mutabık kalındı.
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Kalın-Sullivan görüşmesinde stratejik işbirliği vurgusu
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