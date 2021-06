'Katil' polemiğinde yeni perde! Putin'den Biden'a 'Hollywood maçosu' yorumu...

'HOLLYWOOD MAÇOSU'

NTV'nin haberine göre; Putin ise bu soruya karşılık önce gülümsedi ve doğrudan "Hayır" demeyerek Hollywood üzerinden yanıt verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin özetle şunları söyledi:

"Devlet Başkanlığı görevim süresince, her alandan, her türde ve her bahane ile birçok saldırıya maruz kaldım. Farklı düzeydeki bu saldırılar artık beni şaşırtmıyor. Bu (Katil benzetmesi) her ne kadar sert bir söz olsa da, bu sanıyorum Amerikan kültürüne özgü bir ifade. Tabi ki Hollywood'da da. Hollywood'da bazı maço davranışlar var. Sinemaya özgü bir tür sanat olarak değerlendirilebilir. Ancak Amerikan siyasi kültürünün de bir parçası olmuş durumda ve normal kabul ediliyor."