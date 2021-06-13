NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye önemli bir müttefik

NATO
Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak NATO zirvesiyle ilgili düzenlediği basın toplantısında Türkiye
'nin önemine işaret etti. İşte Stoltenberg'in konuşmasının satırbaşları:
Terörizm, siber saldırılar, yıkıcı teknolojiler ve iklim değişikliği küresel düzene tehdit oluşturuyor. Üye ülke liderleri bu tehditlere karşı birlikte mücadele ederek alacakları somut ve sağlam kararlarla ittifaka bağlılıklarını teyit edecek. NATO'nun orduları eğitme kapasitesi artırılacak. İlk defa iklim değişikliğinin güvenliğe etkisini ele alacağız.
Müttefiklerin yeni bir siber savunma politikası üzerinde anlaşacağını tahmin ediyorum. NATO'nun uzayda kendini etkili şekilde savunmasının kara, hava ve denizde olduğu kadar önemli olduğu mesajını vereceğiz.
NATO'nun Afganistan'daki askeri varlığı sona erdi. Ancak ülkenin güvenliğini desteklemeye devam edeceğiz. Kabil'de uluslararası standartlarda bir havaalanının işlerliğini sağlamak önemli. Türkiye havaalanının işlemesi konusunda önemli bir müttefik.