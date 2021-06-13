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Giriş Tarihi: 13.6.2021 10:54 Son Güncelleme: 13.6.2021 11:13

için karar günü! Sona yaklaşıldı...

AA
Netanyahu için karar günü! Sona yaklaşıldı...

'de en uzun süre başbakanlık yapan ve Mart 2009'dan bu yana koltuğu aralıksız elinde bulunduran yönetiminde sona yaklaşıldı. İsrail'de karar günü! İsrail Başbakanı dönemini sona erdirecek koalisyon hükümetinin güven oylaması bugün yapılacak.

'de Başbakan dönemini sona erdirecek koalisyon hükümetinin güven oylaması bugün Mecliste gerçekleştirilecek.

KARAR GÜNÜ!

lideri ve Yamina lideri 'in öncülüğünde oluşturulan koalisyon hükümetinin güven oylaması yerel saatle 16.00'da yapılacak.

Lapid-Bennett koalisyonunun kurulabilmesi için 120 sandalyeli Mecliste 61 milletvekilinin güvenoyuna ihtiyaç duyuluyor.

'ya muhalif 8 partinin oluşturduğu koalisyonun toplam milletvekili sayı ise 62.

Her ne kadar milletvekili sayısı güvenoyu için kritik eşikte olsa da İsrail basını, Lapid-Bennett koalisyonunun büyük olasılıkla yeterli desteği alarak göreve başlayacağını yazıyor.

BENNETT YENİ BAŞBAKAN OLACAK

Koalisyon hükümeti güvenoyu alırsa 12 yıllık Netanyahu iktidarı sona erecek ve Yamina lideri Bennett başbakanlık koltuğuna oturacak.

Bennett, 2 yıl boyunca başbakanlık görevini yürüttükten sonra Ağustos 2023'te koltuğu koalisyon ortağı Gelecek Var Partisi lideri Lapid'e devredecek.

KOALİSYONUN UZUN SOLUKLU OLUP OLMAYACAĞI MERAK KONUSU

Bennett-Lapid koalisyonu, Netanyahu karşıtlığında birleşmiş, farklı görüşlere sahip 8 partiden oluşuyor.

Hem sandalye sayısının kritik eşikte olması hem partilerin bazı konularda tamamen farklı görüşlere sahip olması nedeniyle İsrail'de koalisyonun ömrünün uzun soluklu olup olmayacağı tartışılıyor.

Bennett'in partisi Yamina aşırı sağ görüşleriyle öne çıkıyor ve işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini destekliyor.

Koalisyonun ortaklarından İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Birleşik Arap Listesi (Ram) ise buna karşı çıkıyor. Bir diğer koalisyon ortağı Meretz ise sol blokta yer alan bir parti.

Bu nedenle koalisyon hükümetinin uzun soluklu olmayacağı ve bu yılın sonunda İsrail'in yeniden erken seçime gitmek zorunda kalabileceği yorumları yapılıyor.

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Netanyahu için karar günü! Sona yaklaşıldı...
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