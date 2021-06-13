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Giriş Tarihi: 13.6.2021 20:59 Son Güncelleme: 13.6.2021 21:28

: 'de 12 yıllık dönemi resmen sona erdi

Son dakika: İsrail'de 12 yıllık Netanyahu dönemi resmen sona erdi

haberi: 'de muhalif partilerin kurduğu koalisyon hükümetinin Meclis'te güven oyu almasıyla 12 yıllık dönemi resmen sona erdi. Başbakanlık koltuğunu kaybeden Netanyahu'nun ekibi, Meclis Başkanlığı'nı da kaybetti. İşte son dakika haberinin detayları...

haberi: 'nda (Knesset) yapılan oylamada, Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ve Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid öncülüğündeki koalisyon hükümeti güvenoyu aldı. 'de 12 yıllık Binyamin dönemi resmen sona erdi.

NETANYAHU'NUN EKİBİ, MECLİS BAŞKANLIĞI'NI DA KAYBETTİ

İsrail'de merakla beklenen güvenoyu yoklaması sona erdi. İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) yapılan oylamada, Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ve Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid öncülüğündeki koalisyon hükümeti güvenoyu aldı. Yoklama sonucunda muhalefet partilerinin oluşturduğu koalisyonun Meclis'ten güvenoyu almasıyla birlikte 12 yıllık Binyamin Netanyahu dönemi resmen sona erdi. Başbakanlık koltuğunu kaybeden Netanyahu'nun ekibi, Meclis Başkanlığı'nı da kaybetti.

BENNETT 2 YIL BAŞBAKAN OLACAK

Koalisyon hükümetinin güven oyu almasıyla Netanyahu'dan boşalacak koltuğu 2 yıllığına Yamina lideri Bennett elinde tutacak. Bennett, Ağustos 2023'te koltuğu koalisyon ortağı Gelecek Var Partisi lideri Lapid'e devredecek.

KOALİSYONUN UZUN SOLUKLU OLUP OLMAYACAĞI MERAK KONUSU

Bennett-Lapid koalisyonu, Netanyahu karşıtlığında birleşmiş, farklı görüşlere sahip 8 partiden oluşuyor. Hem sandalye sayısının kritik eşikte olması hem partilerin bazı konularda tamamen farklı görüşlere sahip olması nedeniyle İsrail'de koalisyonun ömrünün uzun soluklu olup olmayacağı tartışılıyor.

Bennett'in partisi Yamina aşırı sağ görüşleriyle öne çıkıyor ve işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini destekliyor. Koalisyonun ortaklarından İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Birleşik Arap Listesi (Ram) ise buna karşı çıkıyor.

İSRAİL YENİDEN SEÇİME GİDEBİLİR

Bir diğer koalisyon ortağı Meretz ise sol blokta yer alan bir parti. Bu nedenle koalisyon hükümetinin uzun soluklu olmayacağı ve bu yılın sonunda İsrail'in yeniden erken seçime gitmek zorunda kalabileceği yorumları yapılıyor.

NE OLMUŞTU?

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, koalisyon hükümetini kurmak için Başbakan Netanyahu'yu görevlendirmişti.

Netanyahu, 4 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kuracak yeterli desteği bulamadığı için Rivlin'e görevi iade etmişti. Bunun üzerine Rivlin, 5 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'nun rakibi Lapid'e vermişti.

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Son dakika: İsrail'de 12 yıllık Netanyahu dönemi resmen sona erdi
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