12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi

İsrail
'de Gelecek Var ve Yamina partilerinin öncülüğünde kurulan 8 ortaklı koalisyon hükümetinin güven oyu almasıyla 12 yıldır devam eden Başbakan Binyamin Netanyahu
dönemi bitti. Meclisteki oylama öncesi kürsüye gelen Yamina lideri Naftali Bennett
, Netanyahu
'nun blokunda yer alan milletvekillerinin tepkisiyle karşılaştı. Gelecek Var Partisi
lideri Yair Lapid
de Netanyahu'ya yakın milletvekillerinin, Bennett
'in sık sık sözünü kesmesine tepki amacıyla konuşma yapmadan kürsüden indi. Netanyahu ise kurulacak koalisyonu kısa zamanda yıkacaklarını ileri sürdü. 120 sandalyeli mecliste, 60 milletvekilinin desteğiyle koalisyon hükümeti güven oyu almış oldu. Netanyahu da hükümet için ayrılan koltuklardan kalkarak muhalefete ayrılan bölüme oturdu. Başbakanlık koltuğunu 2 yıllığına Bennett elinde tutacak. Netanyahu görevi Bennett'e bugün devredecek.