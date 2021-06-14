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Giriş Tarihi: 14.6.2021 23:20

yeni hükümetini kutlayan ilk ülkesi oldu

AA
BAE yeni İsrail hükümetini kutlayan ilk Arap ülkesi oldu

() Dışişleri Bakanlığı, yeni kurulan hükümeti için tebrik mesajı yayımladı. Böylece BAE, İsrail'de yeni hükümetin kurulmasından ötürü tebrik mesajı yayımlayan ilk ülkesi oldu

() Dışişleri Bakanlığı, yeni kurulan hükümeti için tebrik mesajı yayımladı.

Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "BAE, yeni İsrail hükümetinin kurulmasından ötürü Başbakan ve Dışişleri Bakanı Gelecek Var Partisi lideri 'i tebrik ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığının tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Bölgesel barışı ilerletmek, hoşgörü ve birlikte yaşamayı güçlendirmek, teknoloji, ticaret ve yatırımda yeni bir iş birliği çağına başlamak için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz."

BAE, İsrail'de yeni hükümetin kurulmasından ötürü tebrik mesajı yayımlayan ilk ülkesi oldu.

İsrail'de Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ve Yamina lideri Naftali Bennett öncülüğünde kurulan koalisyon hükümeti, dün akşam Mecliste yapılan oylamada güvenoyu alarak göreve başlamıştı.

Lapid-Bennett koalisyonunun güvenoyu almasıyla , 12 yıldır oturduğu başbakanlık koltuğunu kaybetmişti.

BAE ile İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

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BAE yeni İsrail hükümetini kutlayan ilk Arap ülkesi oldu
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