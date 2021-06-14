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Giriş Tarihi: 14.6.2021 21:55 Son Güncelleme: 14.6.2021 22:25

Başkan , ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı: Özel hattan ara dedim

Başkan Erdoğan, Miçotakis ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı: Özel hattan ara dedim

Başkan Recep Tayyip , kapsamında, Yunanistan Başbakanı Kriyakos ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını açıkladı. Miçotakis ile güzel bir görüşme gerçekleştirdiğini anlatan Başkan Erdoğan, "Üçüncü ülke veya kişileri bu işe karıştırmayalım. Bu tür sıkıntılı anlar olduğunda siz beni özel hattan arayın ben de sizi özel hattan arayayım. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan Türkiye-Yunanistan olarak adımlarımızı atalım." dediğini aktardı.

Başkan Recep Tayyip , kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği ilk yüz yüze toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yunanistan Başbakanı ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını aktaran Başkan Erdoğan, "Sayın Miçotakis'le görüşmemizde yeniden canlandırdığımız diyalog mekanizmasını kararlaştırdık. Pozitif gündemi destekleyecek adımların karşılıklı atılması konusunda fikir birliğine vardık. Biz görüşmelerimizi özel hattan yapmak suretiyle aramıza kimseyi sokmama kararına vardık." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Miçotakis'in ifadelerine katılıyorum. Sessiz sakin bir yıl oldu, olacak düşüncesini paylaşıyorum. Aramızda güzel bir görüşme geçti ve gerek Ege gerek diğer bölgelerde olsun bundan böyle kendisine şunu söyledim; üçüncü ülke veya kişileri bu işe karıştırmayalım. Bu tür sıkıntılı anlar olduğunda siz beni özel hattan arayın ben de sizi özel hattan arayayım.

Başkan Erdoğan, Miçotakis ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı: Özel hattan ara dedim | Video

Herhangi bir sıkıntı yaşamadan Türkiye-Yunanistan olarak adımlarımızı atalım. Sıkıntılı konular nelerse masaya koyalım, görevlendirdiğimiz arkadaşlar çalışıp, bize getirsinler. Nihai kararda adımlarımızı atalım.

Biz kararımızı verdiğimizde neticeyi bildirip, o sorunu kaldıralım. Aynı şekilde bizim sizden istediğimiz konu varsa siz de masadan kaldırınca bu masa çözüm masası haline gelmiş olacak. Bunu da iki lider kendi arasında yapmış olacak."

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Başkan Erdoğan, Miçotakis ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı: Özel hattan ara dedim
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