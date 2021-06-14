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Giriş Tarihi: 14.6.2021

Bin yıllık tavuk yumurtası bulundu

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Bin yıllık tavuk yumurtası bulundu
'de bir grup arkeolog, antik kentinde yürütülen bir çalışma esnasında bin yıldır kırılmadan ve bozulmadan korunabilmiş bir tavuk yumurtası buldu. Bir foseptikte bulunan yumurta, bin yıl boyunca insan dışkısının onu koruması sayesinde kırılmadan ve bozulmadan kalabildi. Marketlerde kartonlarda muhafaza edilen yumurtaların bile ömürlerinin son derece kısa olduğunu belirten uzmanlar, bunun oldukça şaşırtıcı olduğunu dile getirdi. Ancak, bin yıldır kendini korumayı başaran yumurta, bir anlık dikkatsizlik sonucu çatladı. Ekip hızlı davranarak laboratuvar ortamında yumutanın çatlağını onardı.
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Bin yıllık tavuk yumurtası bulundu
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