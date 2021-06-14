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Giriş Tarihi: 14.6.2021 18:22

, Afrin'deki hastane saldırısını "failinden bahsetmeden" kınadı

AA
Fransa, Afrin'deki hastane saldırısını failinden bahsetmeden kınadı

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin Afrin kentindeki bir hastaneye düzenlediği ve çok sayıda kişinin yaralandığını saldırıyı "failinden bahsetmeden" kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Afrin'deki düzenlenen ve aralarında sağlık personeli ile hastaların da bulunduğu çok sayıda sivilin ölümüne yol açan bombalamaların en şiddetli şekilde kınandığı belirtildi.

Kurbanların ailelerine başsağlığı dilekleri iletilen açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 2286 sayılı kararında özellikle belirtilen sağlık personeli ve altyapısının korunması zorunluluğuna dikkat çekildi.

SALDIRININ FAİLİNE DEĞİNİLMEDİ

Açıklamada, "Fransa, uluslararası insani hukukun pervasızca ihlal edildiği bu saldırının sorumlularının açığa çıkarılması çağrısında bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

Hastanenin konumunun tüm taraflara iletildiği kaydedilen açıklamada, Fransa'nın uluslararası insani hukuku ciddi şekilde ihlal edenlerin cezasız kalmalarına karşı mücadeleye desteğini sürdürdüğü aktarıldı. Açıklamada, saldırının failine ise değinilmedi.

NE OLMUŞTU?

Terör örgütü YPG/PKK'nın sivillerin tedavi gördüğü hastaneye Tel Rıfat'tan düzenlediği saldırıda aralarında bir bebeğin de bulunduğu 14 sivil hayatını kaybetmiş, 32 sivil yaralanmıştı.

YPG/PKK'nın 6 yıl boyunca işgal ettiği Afrin, Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı ancak örgüt, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat'ta varlığını sürdürüyor.

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Fransa, Afrin'deki hastane saldırısını "failinden bahsetmeden" kınadı
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