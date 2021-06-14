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Giriş Tarihi: 14.6.2021

’da muhtıracı generaller hesap verecek

Fransa’da muhtıracı generaller hesap verecek
'da, Cumhurbaşkanı 'a iç savaş uyarısı yapılan e-bildiriye imza atan 6 general, askeri yüksek konseye hesap vermeye çağrıldı. E-muhtırayı imzalayan 2S statüsündeki 20 generalden bunu açıkça duyuran 6'sına Savunma Bakanı imzalı, askeri yüksek konseye hesap vermeleri için celp gönderildi. Celplerde, e-muhtıra metninin "suçlayıcı, aşırı ve ihtilaflı tonunun ordunun imajını etkilediği belirtildi. Diğer generallere ise e-muhtıradaki imzalarını doğrulayıp doğrulamadıklarına dair mektup gönderildi. Generallerin cevabına göre, bu generaller de askeri konsey önünde hesap vermeye çağrılabilir. Başkanı, generallerin orduyla ilişiklerinin tamamen kesilebileceği uyarısında bulunmuştu.
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Fransa’da muhtıracı generaller hesap verecek
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