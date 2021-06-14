Fransa’da muhtıracı generaller hesap verecek

Fransa
'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
'a iç savaş uyarısı yapılan e-bildiriye imza atan 6 general, askeri yüksek konseye hesap vermeye çağrıldı. E-muhtırayı imzalayan 2S statüsündeki 20 generalden bunu açıkça duyuran 6'sına Savunma Bakanı Florence Parly
imzalı, askeri yüksek konseye hesap vermeleri için celp gönderildi. Celplerde, e-muhtıra metninin "suçlayıcı, aşırı ve ihtilaflı tonunun ordunun imajını etkilediği belirtildi. Diğer generallere ise e-muhtıradaki imzalarını doğrulayıp doğrulamadıklarına dair mektup gönderildi. Generallerin cevabına göre, bu generaller de askeri konsey önünde hesap vermeye çağrılabilir. Genelkurmay
Başkanı, generallerin orduyla ilişiklerinin tamamen kesilebileceği uyarısında bulunmuştu.