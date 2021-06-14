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Giriş Tarihi: 14.6.2021 16:52 Son Güncelleme: 14.6.2021 16:54

'da şoke eden plan! Aşırı sağcılar marketlerdeki ürünlerini zehirlemek istedi

AA
Fransa'da şoke eden plan! Aşırı sağcılar marketlerdeki helal gıda ürünlerini zehirlemek istedi

'da tam anlamıyla korkunç denilebilecek bir gerçek ortaya çıktı. Fransa'da aşırı sağcı bir grubun, marketlerin ürünlerini zehirleme planı yaptığı bildirildi. Fransız Mediapart gazetesinin haberine göre, plan, Fransa İç Güvenlik Genel Direktörlüğünün (DGSI) aşırı sağcı gruba sızdırdığı ajan sayesinde öğrenildi.

Mediapart'ın ortaya çıkardığı planın, halkı "Müslümanlara karşı savaşmaya ve şiddet eylemleri gerçekleştirmeye" kışkırtan " (AFO)" grubu tarafından 2018'de yapıldığı ve grup üyesi 15 kişinin yakalandığı ifade edildi.

İKİ ÜYE KARŞI ÇIKTI

AFO üyeleri "Helal operasyonu" olarak adlandırdıkları eylemle marketlerde ürünlerini zehirlemeyi hedeflerken, grubun iki üyesinin, çocuk ve yaşlıları öldürme riskini almamak için eyleme karşı çıktığı belirtildi.

200 İMAMA SALDIRI!

DGSI'nin ayrıca aşırı sağcı grubun "200 imama saldırı" eyleminin hazırlığı içinde olduğu bilgisini elde ettiği kaydedildi.

Aralarında kamu görevlisi, emekli polis ve eski askerlerin bulunduğu zanlıların evlerinde yapılan aramalarda da patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ve çok sayıda silah ele geçirildi.

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Fransa'da şoke eden plan! Aşırı sağcılar marketlerdeki helal gıda ürünlerini zehirlemek istedi
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