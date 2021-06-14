İşgalci İsrail Batı Şeria’da işletmeleri hedef aldı

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 6 dükkân "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle İsrail askerleri tarafından yıkıldı.
6 DÜKKAN YERLE BİR OLDU
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri sabah saatlerinde Nablus ile Tulkerim'i birbirine bağlayan yolun üzerindeki Deyr Şeref bölgesine geldi.
İsrail makamlarının daha önce buradaki 6 ticari alanın "C" bölgesinde yer aldığı ve ruhsatsız olduğu gerekçesiyle işletme sahiplerine ihtarname gönderdiğini ifade eden görgü tanıkları, İsrail askerlerinin yıkım ekipleriyle aralarında terzi, oto yıkama ve tamircinin bulunduğu 6 dükkânı yerle bir ettiğini aktardı.
Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.