İşgalci İsrail Batı Şeria’da işletmeleri hedef aldı

İsrail makamlarının daha önce buradaki 6 ticari alanın "C" bölgesinde yer aldığı ve ruhsatsız olduğu gerekçesiyle işletme sahiplerine ihtarname gönderdiğini ifade eden görgü tanıkları, İsrail askerlerinin yıkım ekipleriyle aralarında terzi, oto yıkama ve tamircinin bulunduğu 6 dükkânı yerle bir ettiğini aktardı.