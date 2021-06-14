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Haberler Dünya Haberleri İşgalci İsrail Batı Şeria’da işletmeleri hedef aldı
Giriş Tarihi: 14.6.2021 13:27

İşgalci ’da işletmeleri hedef aldı

AA
İşgalci İsrail Batı Şeria’da işletmeleri hedef aldı

’da halkına yönelik zulmüne ara vermeyen devleti, bu kez de Filistinlilerin dükkanlarını hedef aldı. İsrail askerleri, Filistin halkının ekmek kapısı olan 6 dükkanı yerle bir etti.

İşgal altındaki 'da Filistinlilere ait 6 dükkân "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle askerleri tarafından yıkıldı.

6 DÜKKAN YERLE BİR OLDU

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri sabah saatlerinde Nablus ile Tulkerim'i birbirine bağlayan yolun üzerindeki Deyr Şeref bölgesine geldi.

İsrail makamlarının daha önce buradaki 6 ticari alanın "C" bölgesinde yer aldığı ve ruhsatsız olduğu gerekçesiyle işletme sahiplerine ihtarname gönderdiğini ifade eden görgü tanıkları, İsrail askerlerinin yıkım ekipleriyle aralarında terzi, oto yıkama ve tamircinin bulunduğu 6 dükkânı yerle bir ettiğini aktardı.

ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilmiş, yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

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İşgalci İsrail Batı Şeria’da işletmeleri hedef aldı
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