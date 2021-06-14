İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

Eriha'ya bağlı Çiftlik Beldesi Belediye Başkanı Ahmed Gavanime, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Filistinli 2 genci gözaltına almak için gece saatlerinde beldedeki bir eve baskın düzenlediğini belirtti.

İsrail askerlerinin eve baskın düzenledikleri anda gençlere ateş ettiğini ve biri ağır olmak üzere ikisinin de yaralandığını aktaran Gavanime, yaralı 2 Filistinlinin gözaltına alınarak İsrail askeri helikopterine bindirildiğini kaydetti.

Gavanime, yaralı Filistinlilerin hastaneye kaldırılıp kaldırılmadığının ise bilinmediğini ifade etti.

SIK SIK EVLERE BASKIN DÜZENLEYEREK FİLİSTİNLİLERİ GÖZALTINA ALIYORLAR

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını "idari tutuklu", 180'i çocuk olmak üzere 4 bin 650 Filistinli bulunuyor.