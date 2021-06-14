Giriş Tarihi: 14.6.2021

Kadın ve çocuklar tedavi görüyordu MEVLÜT HASGÜL

Afrin’deki Şifa Hastanesi’nin sahibi Dr. Hüsam Hamdan: Sadece kadınlar ve çocuklar tedavi görüyordu. Bu tam anlamıyla bir vahşet