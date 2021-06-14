Özel Şifa Hastanesi sahibi Dr. Hüsam Hamdan: Kadın ve çocuklar tedavi görüyordu





'TAM ANLAMIYLA VAHŞET'

Özel Şifa Hastanesi sahibi Dr. Hüsam Hamdan, yaşanan vahşeti SABAH'a anlattı. Hastanenin sadece çocuk ve kadınlar için yapıldığına dikkat çeken Hamdan, "Personelimizden çok fazla şehit var. Bu hastaneye çok masum insanlar tedavi olmak için geliyor. Çok vahşi bir saldırı oldu. Bu tam anlamıyla bir vahşet" dedi.