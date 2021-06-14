Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden: Erdoğan ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik

"ÇİN'İN ADI BİLE GEÇMİYORDU"

Çok uzun vadeli bir plan benimsedik. Bugün ve gelecekte karşımıza çıkacak sorunları aşabileceğimize inanıyorum. NATO 2030 gündemi ve bu gündemi fonlama konusunda mutabık kaldık. En son 2010 yılıydı, o zaman Rusya ortak kabul ediliyordu, Çin'in adı bile geçmiyordu.

Daha fazla eyleme geçme kararı aldık. Dünya çapında altyapılarımızı geliştirmek konusunda. Telekomünikasyon, tedarik zinciri ve enerji alanında. Yeni bir siber savunma politikası benimsedik. NATO'nun son 7 yılda ilk politika oldu. İklim Güvenlik Eylem Planı benimsedik. 7 yıl önce bunu asla yapmayacaklarını söylüyordu insanlar. Karbon salınımlarını azaltmak için.