Son dakika haberleri: ABD Başkanı Joe Biden, NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarının ardından açıklamalarda bulundu.
"POZİTİF VE ÜRETKEN BİR GELİŞME OLDU"
Başkan Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme ile ilgili değerlendirmede bulunan Biden, "Başkan Erdoğan'la pozitif ve üretken bir görüşmemiz oldu. Detaylı bir konuşma yaptık birkaç mesele üzerinde. Ülkelerimiz büyük gündemlere sahip. Ekiplerimiz tartışmalarımızı sürdürecek ve eminim ki anlamlı bir ilerleme kaydedeceğiz ABD ve Türkiye olarak. NATO Genel Sekreterine teşekkür etmek istiyorum. Çok başarılı bir zirve yönetti. Bu tartışmaların birinde liderlik yapma şansım oldu." ifadelerini kullandı.
Biden'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
"İTTİFAKIMIZ SAĞLAM TEMELLERE SAHİP"
Yüz yılda bir denk gelecek küresel sağlık kriziyle mücadele ediyoruz. İttifakımızı temsil eden değerler baskı altında. Rusya ve Çin ittifakımızı bozmaya çalışıyor. Kötü niyetli siber saldırılar görüyoruz. İttifakımız sağlam temellere sahip.
Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden: Erdoğan ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik | Video
ABD'nin NATO Anlaşması'nın 5. maddesine bağlılığı taş gibi serttir ve sarsılamaz. NATO birlik olarak duracaktır, geçmişteki tehditleri böyle bertaraf ettik, zorlukları da böyle aşacağız. O odadaki herkes bu ittifakın önemini, açıkçası ABD'nin geri geldiğini herkes anladı.
"UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE DESTEĞİMİZİ YİNELEDİK"
Bükreş 9'lusu ile buluştum, NATO'nun doğu ekibiyle, 3 Baltık ülkesi ile buluştum. Onlara Başkan Putin'e ileteceğim şeyi söyledim. Rusya ile çatışma aramıyorum ama Rusya böyle devam ederse gereken cevabı veririz. Demokratik değerleri korumaktan geri durmayacağız. Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi yineledik.
"ÇİN'İN ADI BİLE GEÇMİYORDU"
Çok uzun vadeli bir plan benimsedik. Bugün ve gelecekte karşımıza çıkacak sorunları aşabileceğimize inanıyorum. NATO 2030 gündemi ve bu gündemi fonlama konusunda mutabık kaldık. En son 2010 yılıydı, o zaman Rusya ortak kabul ediliyordu, Çin'in adı bile geçmiyordu.
Daha fazla eyleme geçme kararı aldık. Dünya çapında altyapılarımızı geliştirmek konusunda. Telekomünikasyon, tedarik zinciri ve enerji alanında. Yeni bir siber savunma politikası benimsedik. NATO'nun son 7 yılda ilk politika oldu. İklim Güvenlik Eylem Planı benimsedik. 7 yıl önce bunu asla yapmayacaklarını söylüyordu insanlar. Karbon salınımlarını azaltmak için.
"BAĞIMSIZ YARGIYI KORUMALIYIZ"
Son olarak en önemli ortak misyonlar konusunda karara vardık. En önemli şey demokrasilerimizin dirayetini güçlendirmek. Demokrasi hala kazanabilir. Halkımızın ihtiyaçlarını karşılayabilir. Yozlaşmadan kurtulmamız lazım, bu gücümüzü zayıflatıyor. Nefreti körükleyenlere karşı kendimizi korumamız lazım. Demokratik değerlerimizi arttıran kurumları, basın özgürlüğü, bağımsız yargıyı korumalıyız. Demokrasiyi böyle geliştirirsiniz.
İttifakımız hala günümüzün zorluklarına karşı çıkabilir. Bu 25 yıl sonra da konuşulacak. Meydan okumayı becerip, beceremeyeceğimiz konuşulacak.
PUTİN'E GÖZ DAĞI
Herhangi birinin yapacağı son şey dünya basınının önünde kritik bir toplantıya girerken müzakere etmektir. Başkan Putin'e şunu net olarak ifade edebilirim, güç birliği yapabileceğimiz alanlar var. İşbirliği yapmamayı tercih ederse, geçmişte yaptığı gibi hareket ederse, siber güvenlik gibi alanlarda o zaman biz de gerekli yanıtta bulunacağız.
Ortak çıkarlarımız, dünyanın çıkarları konusunda işbirliği imkanlarını konuşacağız. Fikir birliğinde olmamız alanlarda kırmızı çizgimizi net şekilde ifade edeceğiz. Kendisi çok zeki, gördüm ki, gerçekten çok dişli bir rakip. Ama toplantıdan sonra konuşmayı tercih ederim. Toplantıdan önce konuşmaktan ziyade."Son dakika: Başkan Erdoğan-Biden görüşmesi sona erdi! Biden'dan ilk değerlendirme