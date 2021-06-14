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Giriş Tarihi: 14.6.2021 22:45 Son Güncelleme: 14.6.2021 23:21

SON DAKİKA! 'ya üye mi oluyor? Biden'dan ilk açıklama geldi

SON DAKİKA! Ukrayna NATO'ya üye mi oluyor? Biden'dan ilk açıklama geldi

Son Dakika Haberi... Bugün 'de gerçekleştirilen zirvesinin ardından önemli bir gelişme yaşandı. Devlet Başkanı Vlodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Ukrayna'nın NATO'ya üye olacağını duyurdu. Zelenskiy'nin bu açıklamasından kısa süre sonra açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, "Ukrayna'nın NATO'ya üye olabilmesi için önce yolsuzluğu temizlemesi ve diğer kriterleri karşılaması gerek" dedi.

Son Dakika Haberi... Bugün tüm dünyanın gözü 'de gerçekleştirilen Zirvesi'nde oldu. Zirve kapsamında birçok devlet başkanı ikili görüşmeler gerçekleştirirken, zirvenin ardından önemli bir son dakika açıklaması geldi.

UKRAYNA'NIN KABUL EDİLDİĞİNİ DUYURDU

Devlet Başkanı Vlodimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile NATO'nun Ukrayna'yı ittifaka üye olarak almayı kabul ettiğini açıkladı.

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Öte yandan kamuoyuna değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Zelensiy'i yalanlar bir açıklama yaptı. Biden, "Ukrayna'nın NATO'ya üye olabilmesi için önce yolsuzluğu temizlemesi ve diğer kriterleri karşılaması gerek" dedi.

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SON DAKİKA! Ukrayna NATO'ya üye mi oluyor? Biden'dan ilk açıklama geldi
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