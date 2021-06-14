Stoltenberg: Caydırıcılık kapasitemizi artıracak adımlar atacağız

Stoltenberg'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bugün ittifakımızda yeni bir sayfa açtık. Güvenliğimiz için kilit önemde konulara değindik ve geniş kapsamlı kararlar aldık"

"Caydırıcılık kapasitemizi artıracak adımlar atacağız"

"Putin'le görüşme öncesi NATO müttefikleri olarak istişare ettik. Rusya ile gerilim ya da yanlış anlaşılma istemiyoruz; ancak savunma ve caydırıcılık kapasitemizi artıracak adımlar atacağız."

"NATO Rusya'ya cevap verecek"

"Avrupa'da kara temelli nükleer füzeler yerleştirme niyetimiz yok ama NATO, Rusya'nın büyüyen silahlanmasına cevap verecek."

"Çin hızla nükleer silahlanmaya gidiyor"

"Çin hızla nükleer silahlanmaya gidiyor. Rusya ile ortak tatbikatlar dahil askeri iş birliğini arttırıyor. Çin'e karşı Avustralya ve Japonya gibi ülkelerle çalışma konusunda müttefikler mutabık kaldı."