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Giriş Tarihi: 14.6.2021 13:15

’da AVM kararı: O kişilere yasak olacak

İHA
Suudi Arabistan’da AVM kararı: O kişilere yasak olacak

Koronavirüs salgını nedeniyle başta hac ziyaretini yabancılara kapatma olmak üzere birçok önlem alan hükümeti, bu kez de ticari faaliyetleri gündeme aldı. Yeni yayınlanan karara göre olmayan kişiler, AVM’lere alınmayacak.

'da, Ağustos ayından itibaren geçerli olacak karar kapsamında aşı olmayanlar AVM'lere giremeyecek.

EN AZ 1 DOZ AŞI ZORUNLU

Suudi Arabistan Ticaret Bakanlığı Sözcüs Abdulrahman Al-Hussein, 1 Ağustos'tan itibaren aşı olmayan kişilere alışveriş merkezlerine girmesini yasaklandığı duyurdu. Al-Hussein, AVM'leri ziyaret etmek isteyenlerin COVID-19'a karşı en az bir doz aşı almış olmak zorunda olduğunun altını çizerken, kararın Suudi Arabistan Ticaret Bakanlığı'nın Hac ziyaretlerin hazırlıkları kapsamında geldiğini dile getirdi.

Ülkedeki AVM'lerde deneme kabini ve dokunmatik ekranların kullanılmasına izin verilirken, sosyal mesafe kuralının uygulanacağı ve dezenfekte işlemlerinin de sık sık yapılacağı bildirildi.

Öte yandan, Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı spor ve eğlence etkinlikleri ile kültürel faaliyetlere katılmak isteyenler için 1 Ağustos'tan itibaren aşılamanın zorunlu olacağını açıklamıştı

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Suudi Arabistan’da AVM kararı: O kişilere yasak olacak
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