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Giriş Tarihi: 15.6.2021 00:48 Son Güncelleme: 15.6.2021 01:30

'da yeni dönem! Siyasi içerikli reklam resmen yasaklandı

AA
Youtube'da yeni dönem! Siyasi içerikli reklam resmen yasaklandı

ABD merkezli video paylaşım platformu , başlık sayfasının üstünde siyasi içerikli reklam yayınlamama kararı aldığını duyurdu.

Şirket sözcülüğünden Axios'a yapılan yazılı açıklamada, 'un reklamcılık politikasında güncelleme yapıldığı, ana sayfa başında seçim ve siyasi içerikli reklamların yanı sıra kumar, alkol ve reçeteli ilaçlarla ilgili reklamların da yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, "Hem reklam verenlerin hem de kullanıcıların ihtiyaçlarını dengelemelerini sağlamak için reklamcılık gereksinimlerimizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz." ifadesi paylaşıldı.

Reklam politikalarındaki güncellemelerin, özellikle hassas olaylarla ilgili karışıklıkları, yanlış bilgileri ve manipülasyonları en aza indirilme amacıyla yapıldığı kaydedildi.

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Youtube'da yeni dönem! Siyasi içerikli reklam resmen yasaklandı
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