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Giriş Tarihi: 15.6.2021

Azerbaycanlı aydınlar: Dünya liderini ağırlayacağız

Azerbaycanlı aydınlar: Dünya liderini ağırlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün tarihi önemi olan Azerbaycan ziyaretine başlıyor. Azerbaycanlı aydınlar, ziyareti, uluslararası dengeler açısından anlamlı buluyor

, 'da dün gerçekleştirdiği kritik NATO Zirvesi'nden sonra bugün Azerbaycan'a 2 günlük resmi ziyarette bulunacak. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı 'in davetiyle gerçekleştireceği ziyarette, Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da temaslarda bulunacak. Azerbaycanlı aydınlar, ziyareti Anadolu Ajansı'na değerlendirdi.

İLK OLMA ÖZELLİĞİ VAR
Yeni Müsavat Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rauf Arifoğlu: "Bugüne kadar hiçbir Türkiye lideri Karabağ'da bulunmadı. Erdoğan bir ilki gerçekleştirecek. Tüm Azerbaycan, Erdoğan'ın Şuşa ziyaretini dört gözle bekliyor. Erdoğan bir dünya lideri."

KAFKASYA MESAJI
QAFSAM Başkan Yardımcısı Nazım Cafersoy: "Ziyaret, stratejik ilişkilerin artık daha yeni boyutlara taşınması, psikolojik ve toplumsal boyutunun daha da derinleşmesi anlamında önem arz ediyor. Ziyaretin bir diğer önemi, 'yı da ilgilendiren uluslararası küresel boyutlu ilişkilerin tam da akabinde gerçekleşiyor olması."

GELECEĞE IŞIK TUTACAK
Bağımsız siyasetçi Sahib Kerimli: "Türkiye'nin ve Orta Asya'daki girişimleri, denge unsuru olarak insanlığa fayda sağlayacaktır. Erdoğan'ın önemli mesajlar vereceğini düşünüyorum. Bu mesajlar aynı zamanda bölgenin gelecekteki gelişimine ışık tutacaktır."

TÜRKİYE YANIMIZDA
Çapar Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Dilgem Ahmet: "İkinci Karabağ Savaşı'nda Türkiye devletini ve milletini bu süreçte yanımızda gördük ve zafer kazanarak 30 yıllık işgale son verdik."

TRİBÜNDE OLACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nı Azerbaycan'da yalnız bırakmayacak. Cumhurbaşkanı, Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Galler maçını Aliyev ile tribünde izleyecek.

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Azerbaycanlı aydınlar: Dünya liderini ağırlayacağız
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