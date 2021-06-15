Azerbaycanlı aydınlar: Dünya liderini ağırlayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Belçika
'da dün gerçekleştirdiği kritik NATO Zirvesi'nden sonra bugün Azerbaycan'a 2 günlük resmi ziyarette bulunacak. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
'in davetiyle gerçekleştireceği ziyarette, Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da temaslarda bulunacak. Azerbaycanlı aydınlar, ziyareti Anadolu Ajansı'na değerlendirdi.
İLK OLMA ÖZELLİĞİ VAR
Yeni Müsavat Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rauf Arifoğlu: "
Bugüne kadar hiçbir Türkiye lideri
Karabağ'da bulunmadı. Erdoğan bir
ilki gerçekleştirecek. Tüm Azerbaycan,
Erdoğan'ın Şuşa ziyaretini dört gözle
bekliyor. Erdoğan bir dünya lideri."
KAFKASYA MESAJI
QAFSAM Başkan Yardımcısı Nazım Cafersoy:
"Ziyaret, stratejik ilişkilerin
artık daha yeni boyutlara taşınması,
psikolojik ve toplumsal boyutunun
daha da derinleşmesi anlamında önem
arz ediyor. Ziyaretin bir diğer önemi, Kafkasya
'yı da ilgilendiren uluslararası
küresel boyutlu ilişkilerin tam da akabinde
gerçekleşiyor olması."
GELECEĞE IŞIK TUTACAK
Bağımsız siyasetçi Sahib Kerimli:
"Türkiye'nin Güney Kafkasya
ve Orta
Asya'daki girişimleri, denge unsuru
olarak
insanlığa
fayda sağlayacaktır.
Erdoğan'ın
önemli mesajlar
vereceğini
düşünüyorum. Bu
mesajlar aynı zamanda
bölgenin gelecekteki gelişimine ışık tutacaktır."
TÜRKİYE YANIMIZDA
Çapar Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Dilgem Ahmet:
"İkinci
Karabağ Savaşı'nda Türkiye devletini ve
milletini bu süreçte yanımızda gördük
ve zafer kazanarak 30 yıllık işgale son
verdik."
TRİBÜNDE OLACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nı Azerbaycan'da yalnız bırakmayacak. Cumhurbaşkanı, Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Galler maçını Aliyev ile tribünde izleyecek.