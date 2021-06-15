Başkan Erdoğan-Biden görüşmesinin yankıları sürüyor! Beyaz Saray'dan yeni S-400 açıklaması

Beyaz Saray'dan adı açıklanmayan üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Biden'ın Brüksel'den Cenevre'ye seyahat ettiği sırada başkanlık uçağında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
"S-400 MESELESİ GÜNDEME GELDİ"
Biden'ın dün Erdoğan ile yaptığı ikili görüşmede, S-400 meselesinin gündeme gelip gelmediğinin ve bunun Biden'ın yarın Putin ile yapacağı zirvede konu olup olmayacağının sorulması üzerine yetkili, "Rus S-400 sistemi meselesi dün gündeme geldi. Bu bizim iç kanunlarımızla ilgili olarak Türkiye ile bizim aramızdaki bir mesele. Yarınki zirvede bu konunun gündeme gelmesini beklemiyorum." yanıtını verdi.
"S-400'LER İLE KABİL HAVALİMANI ARASINDA BAĞLANTI YOK"
Yetkili, "Türkiye'nin Kabil Havalimanı'ndaki varlığı karşılığında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile S-400 konusunda bir anlaşma sağlandı mı?" sorusunu ise "Hayır, S-400'ler ile Kabil Havalimanı arasında bir bağlantı yok." diye yanıtladı.