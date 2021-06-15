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Haberler Dünya Haberleri Başkan Erdoğan-Biden görüşmesinin yankıları sürüyor! Beyaz Saray'dan yeni S-400 açıklaması
Giriş Tarihi: 15.6.2021 22:32 Son Güncelleme: 15.6.2021 23:04

Başkan - görüşmesinin yankıları sürüyor! 'dan yeni açıklaması

AA
Başkan Erdoğan-Biden görüşmesinin yankıları sürüyor! Beyaz Saray'dan yeni S-400 açıklaması

Başkan Recep Tayyip ile ABD Başkanı Joe arasında 'nde gerçekleşen görüşmenin yankıları devam ederken, 'dan konusunda yeni bir açıklama geldi. Beyaz Saray'dan adı açıklanmayan üst düzey bir yetkili, dünkü görüşmede S-400 konusunun gündeme geldiğini ancak S-400'ler ile Türkiye'nin Kabil Havalimanı'ndaki mevcudiyeti konusu arasında herhangi bir bağ olmadığını bildirdi.

'dan adı açıklanmayan üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı 'ın Brüksel'den Cenevre'ye seyahat ettiği sırada başkanlık uçağında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"S-400 MESELESİ GÜNDEME GELDİ"

Biden'ın dün ile yaptığı ikili görüşmede, meselesinin gündeme gelip gelmediğinin ve bunun Biden'ın yarın Putin ile yapacağı zirvede konu olup olmayacağının sorulması üzerine yetkili, "Rus S-400 sistemi meselesi dün gündeme geldi. Bu bizim iç kanunlarımızla ilgili olarak Türkiye ile bizim aramızdaki bir mesele. Yarınki zirvede bu konunun gündeme gelmesini beklemiyorum." yanıtını verdi.

"S-400'LER İLE KABİL HAVALİMANI ARASINDA BAĞLANTI YOK"

Yetkili, "Türkiye'nin Kabil Havalimanı'ndaki varlığı karşılığında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile S-400 konusunda bir anlaşma sağlandı mı?" sorusunu ise "Hayır, S-400'ler ile Kabil Havalimanı arasında bir bağlantı yok." diye yanıtladı.

Erdoğan ile Biden dün Brüksel'deki kapsamında bir araya gelmişti.

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Başkan Erdoğan-Biden görüşmesinin yankıları sürüyor! Beyaz Saray'dan yeni S-400 açıklaması
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