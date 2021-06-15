Başkan Erdoğan-Joe Biden görüşmesi dünya basınında! ‘Erdoğan geri adım atmadı’

Başkan Erdoğan'ın görüşme sonrası yaptığı basın açıklamasında kullandığı "Biden ile uzun yıllara dayalı dostluğumuz bulunuyor. Gündemimizde yer alan konularla ilgili kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Hem görüş ayrılığı yaşadığımız meseleleri hem de ortak çıkarlara sahip olduğumuz alanlardaki işbirliği imkânlarını yapıcı bir yaklaşımla ele aldık. Etkin işbirliğine ihtiyaç duyduğumuz coğrafyalarda yapacağımız ortak çalışmaları görüştük." ifadeleri ve Biden'ın "Erdoğan ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye ile anlamlı bir ilerleme kaydedeceğiz" sözleri, dünya kamuoyuna olumlu mesajlar verdi.

Erdoğan-Biden teması, başta ABD basınında olmak üzere geniş yankı uyandırdı.