Başkan Erdoğan-Joe Biden görüşmesi dünya basınında! ‘Erdoğan geri adım atmadı’

Dünya kamuoyu, dün Belçika'da gerçekleşen NATO Zirvesi'ndeki kritik görüşmeleri konuşuyor. Brüksel'de yapılan zirvenin en merak edilen ikili görüşmesi olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden konuşması, dünya basınında yerini aldı. İki liderin 45 dakika yaptığı baş başa ve 40 dakika süren heyetler arası görüşmesinden çıkan kararlar, yakından takip edildi. Olumlu geçen görüşmeler süresince samimi görüntüler veren Erdoğan ve Biden'ın ikili temasları başta ABD olmak üzere dünya basınında manşetleri süsledi.
Başkan Erdoğan'ın görüşme sonrası yaptığı basın açıklamasında kullandığı "Biden ile uzun yıllara dayalı dostluğumuz bulunuyor. Gündemimizde yer alan konularla ilgili kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Hem görüş ayrılığı yaşadığımız meseleleri hem de ortak çıkarlara sahip olduğumuz alanlardaki işbirliği imkânlarını yapıcı bir yaklaşımla ele aldık. Etkin işbirliğine ihtiyaç duyduğumuz coğrafyalarda yapacağımız ortak çalışmaları görüştük." ifadeleri ve Biden'ın "Erdoğan ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye ile anlamlı bir ilerleme kaydedeceğiz" sözleri, dünya kamuoyuna olumlu mesajlar verdi.
Erdoğan-Biden teması, başta ABD basınında olmak üzere geniş yankı uyandırdı.
WALL STREET JOURNAL
Wall Street Journal, iki liderin olumlu mesajlarını manşete taşıdı. Son yıllarda yaşanılan anlaşmazlıklara rağmen Erdoğan ve Biden'ın sorunları çözmeye ve ikili ilişkileri kuvvetlendirmeye dair adımlar attığını söyleyen WSJ, Biden'ın olumlu ve yapıcı tavrının Türkiye'nin stratejik öneminden ileri geldiğini vurguladı.
WSJ, analizinde, "Türkiye'nin, Biden'ın Çin ve Rusya'nın etkisine karşı müttefikleri bir araya getirme stratejisinde oynayabileceği potansiyel bir rolü var." ifadelerini kullandı.
CNBC
Amerikan medya kuruluşu CNBC, iki liderin görüşmesini olumlu ve yapıcı olarak nitelendirdi. Ele alınan konular arasında Başkan Erdoğan'ın Rus S-400 konusunda ise oldukça kararlı bir tutum sergilediğine yer veren medya kuruluşu, "Erdoğan, Ankara'nın Moskova ile yaptığı S-400 hava savunma sistemi anlaşmasından geri çekileceğine dair hiçbir işaret vermedi." ifadelerine yer verdi.
CNN
Uluslararası medya kuruluşu CNN de, görüşme için "verimli" yorumunda bulundu. Biden'ın Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi "pozitif ve verimli" şeklinde tanımladığını söyleyen CNN, ABD Başkanı'nın "Bir dizi konuda nasıl ilerleyeceğimizi ayrıntılı bir şekilde tartıştık. Gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize eminim." sözlerine yer verdi.
FORBES
ABD'li iş dünyası dergisi Forbes, Erdoğan-Biden görüşmesine geniş yer ayırdı. İki liderin birbirlerine karşı takındığı tutumun, diğer liderlere verilen tepkilerden farklı olduğunu vurgulayan Forbes, ikili temaslar sonrası verilen olumlu mesajları gündeme taşıdı.
THE WASHINGTON POST
The Washington Post da, olumlu görüşmeleri manşetten duyurdu. Post, NATO Zirvesi'nde Biden'ın birlik mesajı verdiğinin altını çizerek Erdoğan ile zirvenin oturum aralarında da bir araya geldiği detayına yer verdi.
NEW YORK POST
New York Post, verimli görüşmeleri, iki liderim samimi yumruk tokuşturmasından gördü. Joe Biden'ın Erdoğan'ı görür görmez yanına giderek samimi bir şekilde selamlaşmasına yer veren New York Post, iki ülkenin son yıllarda yaşadıkları çeşitli gerilimlere rağmen geleceğe dair olumlu sinyaller verdiğini vurguladı.