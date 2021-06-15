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Giriş Tarihi: 15.6.2021 14:15 Son Güncelleme: 15.6.2021 14:21

’de kritik zirve başladı: AB- ilişkileri masada

AA
Brüksel’de kritik zirve başladı: AB-ABD ilişkileri masada

Belçika’nın kentinde gerçekleşen ’nin ardından Başkanı ve liderleri bu kez yeni bir zirve için bir araya geldi.

Başkanı ile (AB) Konseyi Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı , AB-ABD Zirvesi için 'de bir araya geldi.

"AMERİKA GERİ DÖNDÜ"

Biden'ı AB Konseyi binasına gelişinde von der Leyen ve Michel birlikte karşıladı.

Biden, buradaki konuşmasında, AB ve ile çalışmak konusunda büyük bir fırsatları bulunduğunu belirterek, bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"Amerika geri döndü." diyen Biden, ABD'nin hiçbir zaman tamamen "ayrılmadığını", AB ve NATO ile "harika" ilişkileri bulunduğunu dile getirdi. Biden, önceki ABD Başkanı 'ı kastederek "Selefimden çok farklı görüşlerim bulunuyor." diye konuştu.

Michel de Biden'ı Brüksel'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Brüksel'e geri geldiniz ve ABD küresel sahneye geri döndü. Bu ittifakımız için ve dünya için harika bir haber. Küresel sınamalar konusunda sizinle çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz." dedi.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ise ABD-AB ilişkilerinde önceki 4 yılın zor geçtiğini söyledi. Dünya ve 'nın değiştiğini kaydeden von der Leyen, ABD yönetimi ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti.

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Brüksel’de kritik zirve başladı: AB-ABD ilişkileri masada
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